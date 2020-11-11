Імпорт електроенергії в Україну у жовтні 2020 р. збільшився в 2,4 рази

У жовтні 2020 року імпорт електричної енергії склав 128,8 млн кВт∙год, що в 2,4 рази більше, ніж у вересні цього ж року і зростає лише за рахунок збільшення імпорту у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС».

Інформує Укренерго.

Даний показник практично відповідає значенню імпорту у квітні 2020 року (150,6 млн кВт-год). Імпорт е/е у торгову зону ОЕС України з Білорусі не здійснювався з травня, а з Росії – з квітня 2020 р.

За минулий місяць значно зросли обсяги імпорту зі Словаччини — в 2,4 раза (до 105,1 млн кВт∙год) та Угорщини — в 2,5 раза (до 23,2 млн кВт∙год). Водночас, з Румунії навпаки зменшився в 2,1 рази до 0,43 млн кВт∙год.

Сумарний імпорт електроенергії за 10 місяців склав 1,99 млрд кВт∙год, з яких 60,5% — зі Словаччини та 24,8% — з Угорщини.

Для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» імпорт електроенергії зі Словаччини було обмежено на 14,95 млн кВт∙год, з Угорщини — на 7,3 млн кВт∙год та Румунії — на 1,3 млн кВт∙год.

В свою чергу, експорт електроенергії у жовтні 2020 року становив 497,3 млн кВт∙год, що на 6,3% більше, ніж у вересні цього ж року.

Найбільшу частку у загальному експорті продовжує зберігати Угорщина – 47,4%. У жовтні експорт у вищезгадану країну становив 235,7 млн кВт∙год, що на 12,3 рази менше, ніж у вересні. Водночас, збільшилася частка у загальному експорті Польщі — з 23% до 29,9%, загальний обсяг склав 148,8 млн кВт∙год (+38% в порівнянні з вереснем) та Румунії — з 9,2% до 19,5% (до 96,9 млн кВт∙год, що в 2,3 рази більше, ніж у вересні). Крім цього, значно збільшився експорт електроенергії у Молдову — з 0,04 млн кВт∙год до 14,9 млн кВт∙год. Також, у жовтні 2020 року в порівнянні з минулим місяцем не здійснювався експорт електроенергії в Білорусь.

Для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» експорт електроенергії в Угорщину було обмежено на 58,4 млн кВт∙год, Словаччину — на 38,3 млн кВт∙год та Румунію — на 21,8 млн кВт∙год.

Сумарний експорт електроенергії за 10 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,97 рази і становив 3,94 млрд кВт∙год. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23% нижчим від показників минулого року (за 10 місяців 2019 р. – 5,13 млрд кВт∙год).

З липня спостерігається суттєва тенденція до подальшого зростання місячного обсягу експорту та імпорту електроенергії і поступове відновлення докарантинних обсягів.

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