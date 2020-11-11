Міненерго: Важливо дотримуватися графіків ремонтів атомних енергоблоків

Ольга Буславець провела засідання Колегії Міненерго, присвячене осінньо-зимовому періоду.



На засіданні Колегії, проведеному вперше з 2017 року, обговорили стан підготовки до проходження осінньо-зимового максимуму, запаси палива та стан електромереж, готовність генеруючих компаній до зимових навантажень, пише пресслужба Міненерго.

«22 липня було затверджено розпорядження Кабінету Міністрів, яким було передбачено всі заходи, необхідні для підготовки та проходження осінньо-зимового періоду. Міністерство зробило всі необхідні кроки для того, щоб забезпечити готовність всіх енергетичних підприємств. Ми маємо бути впевнені, що ми стабільно пройдемо цей період», – зауважила очільниця Міненерго, наголосивши, що цього року Україна входить в осінньо-зимовий період з безпрецедентно великими запасами палива на складах.

Вона нагадала, що вже було затверджено графіки ремонтів всіх генеруючих компаній на наступний рік, на підставі чого підготовлено та затверджено прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік.

«Цей документ є основним інструментом забезпечення безпеки постачання електроенергії споживачам», – зауважила Ольга Буславець.

В ході засідання генеруючі компанії доповіли про стан підготовки енергоблоків до зими. Ольга Буславець наголосила на важливості дотримання затверджених графіків ремонтної кампанії і вчасного виведення атомних енергоблоків в експлуатацію після ремонтів і їх підключення до ОЕС.

«Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку. Неспроможність компанії «Енергоатом» нести збільшене навантаження атомними блоками протягом зимового періоду внаслідок неоптимальної ремонтної кампанії вимагатиме максимального використання теплової генерації», – зауважила глава Міністерства.

Держнерегонагляд представив попередню оцінку стану готовності електромереж і генеруючого обладнання до роботи в осінньо-зимовий період, із певними зауваженнями, які потребують оперативного усунення.

Члени Колегії обговорили важливі питання щодо підготовки та стабільного проходження ОЗП, а також прийняли рішення щодо відзначення працівників енергетичної галузі нагородами.