Суд просять зобов’язати уряд звільнити одного з членів НКРЕКП

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов з вимогою зобов’язати Кабінет Міністрів звільнити Ольгу Бабій з посади члена НКРЕКП.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Суд просять визнати протиправною бездіяльність уряду у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», — ідеться в повідомленні.

Крім того, позивач просить зобов’язати Кабмін видати розпорядження про звільнення Бабій з посади.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Читайте також в «Терміналі», до Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів про неконституційність призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).