Суд просять зобов’язати уряд звільнити одного з членів НКРЕКП

Про це повідомляє пресслужба суду.
«Суд просять визнати протиправною бездіяльність уряду у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», — ідеться в повідомленні.
Крім того, позивач просить зобов’язати Кабмін видати розпорядження про звільнення Бабій з посади.
Суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
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