Заборгованість контрагентів Нафтогазу за природний газ складає близько 70,4 млрд грн (зменшення на 36 млн грн, або 0,1% за тиждень), в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 66,6 млрд грн.

Повідомляє Нафтогаз.

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 75 млн грн (0,2%); регіональні газозбутові підприємства збільшили борг на 30 млн грн (0,1%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 14 млн грн (0,2%)

Станом на 10 листопада 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 43,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 62 млн грн (0,1%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 30 млн грн (0,1%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 4 млн грн (0,1%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 25 млн грн (0,8%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.

Раніше Термінал писав, що Уряд прийняв постанову для забезпечення сталої роботи ТЕЦ.