Заборгованість контрагентів Нафтогазу за природний газ складає близько 70,4 млрд грн

Обновлено: Ноябрь 11, 2020. Тэги: ,

Заборгованість контрагентів Нафтогазу за природний газ складає близько 70,4 млрд грн

Заборгованість контрагентів Нафтогазу за природний газ складає близько 70,4 млрд грн (зменшення на 36 млн грн, або 0,1% за тиждень), в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 66,6 млрд грн.

Повідомляє Нафтогаз.

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 75 млн грн (0,2%); регіональні газозбутові підприємства збільшили борг на 30 млн грн (0,1%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 14 млн грн (0,2%)

Станом на 10 листопада 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 43,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 62 млн грн (0,1%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 30 млн грн (0,1%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 4 млн грн (0,1%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 25 млн грн (0,8%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.

Раніше Термінал писав, що Уряд прийняв постанову для забезпечення сталої роботи ТЕЦ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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