2020-11-12: Нефть Brent торгуется ниже $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 43,89 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,21%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,56 доллара за баррель, прибавив 0,27%.

Накануне впервые с сентября цена барреля Brent превысила 44 доллара за баррель.

Сегодня нефтяные цены стабильны, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти, пишет «Investing.com».

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer (NYSE: ) Inc. и германской BioNTech.

Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 мск составила $43,79 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,19 (0,4%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,49 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%).

Чуть ранее оба контракта демонстрировали повышательный тренд.

«Мы ждем подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе», — говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. «Вакцина не повлияет на спрос до тех пор, пока не начнется ее использование, однако изменение настроя рынка само по себе позволит ценам на нефть удержаться на достигнутых уровнях», — приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг — данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина — 600 тыс. баррелей, дистиллятов — 2 млн баррелей.