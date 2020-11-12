Група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: ,

Група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель

Група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель і очікує економію в межах 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг.
Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Оновлення функції закупівель спрямоване на економію фінансових та часових ресурсів, забезпечення довготривалого планування, точність обраної для закупівлі продукції, її якість та кількість, що чітко корелюється з актуальною виробничою необхідністю. В процесі розробки категорійних стратегій, які в подальшому знаходитимуть своє відображення у кваліфікаційній документації до тендерів, ми починаємо використовувати єдині технічні стандарти, максимально розмежовуємо безпосередньо закупівлю продукції та супутніх послуг, застосовуємо прозорий формульний підхід у ціноутворенні з нашими комерційними партнерами, переходимо до «довгих» контрактів», — зазначив директор дивізіону «Технічне забезпечення» Андрій Хоменко.

Реформу ініціював дивізіон «Технічне забезпечення». Вона запроваджує уніфіковану систему управління ланцюжками поставок Supply Chain Management (SCM). Зокрема, використання механізмів категорійного управління, розроблених спільно з представниками консалтингової компанії KPMG.

Щоб підвищити прозорість та незалежність закупівель, реформа також відокремлює функцію контролю за окремими закупівельними процесами. Відтепер вона здійснюватиметься на двох рівнях — Головною радою з контрактування (major contract board, MCB), головою якої є фінансовий директор Групи, та на рівні підприємств Групи — радами з контрактування юридичних осіб (local contract boards).

«У процесі реформи функції закупівель ми перш за все намагаємось підвищити рівень прозорості процесів, збільшити загальний ступінь довіри зі сторони постачальників. У результаті цих змін ми також розраховуємо на зменшення витрат у розмірі 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг», — зауважив Хоменко.

«Термінал» раніше писав, 10 листопада 2020 р., м. Київ — Мережа АЗС U.GO (АТ «Укргазвидобування», дивізіон «Нафтогаз Нафта») у січні-жовтні 2020 року збільшила обсяг реалізації пального на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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