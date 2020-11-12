Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: , ,

Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу

Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу на «5 каналі».

За словами Коболєва, питання щодо збільшення Україною власного видобутку газу є дуже складним.

«Я вам наведу приклад: у липні 2019 року навіть не попереднім урядом, а ще урядом пана Гройсмана серед усіх охочих було проведено конкурс на 9 нових ділянок, на яких як приватним, так і державним компаніям пропонується шукати і видобувати газ», – зазначив посадовець.

За його словами, ці ділянки можуть дати додаткові обсяги газу, тому що, наприклад, у «Нафтогазу» ділянки супервиснажені – більш як 80% газу з них уже видобули, а тому там нарощувати видобуток теоретично можливо, але коштуватиме це дуже дорого.

«З липня 2019 року й досі ці угоди залишаються непідписаними. У січні наступного року буде 1,5 року з моменту проведення конкурсу. Закон України говорить, що якщо за 1,5 року угоди не підписані, конкурс треба проводити із самого початку», – розповідає голова «Нафтогазу».

«Відповідь на запитання, коли і як ми зможемо як країна нарощувати видобуток газу, залежить від відповіді на запитання, коли компанії – чи приватні, чи державні, зможуть отримати доступ до надр, щоб ми могли робити розвідку, пошук та видобуток», – сказав він.

Коболєв зазначив, що за персональної підтримки прем’єр-міністра до кінця року існує шанс таки укласти угоди з компаніями, які видобуватимуть газ.

«Також «Нафтогаз» претендує на ту ділянку, з якої пішов Shell, тому що там уже зараз у нас є невелика площина, де ми буримо дві свердловини. І ми вважаємо, що найбільш ймовірним виходом буде продати її саме нам. На цій ділянці ми зможемо почати буріння після підписання всіх паперів приблизно через 6 місяців», – вважає посадовець.

Коболєв також додав, що на інших ділянках розвідка і пошук триватиме 2-3 роки.

«Термінал» писав, розвиток ВДЕ призведе до втрати актуальності газу і нафти — Коболєв.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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