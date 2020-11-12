НКРЕКП затвердила порядок відшкодування не відпущеної електричної енергії виробниками, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, у разі виконання команди диспетчера на зменшення навантаження

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП затвердила порядок відшкодування не відпущеної електричної енергії виробниками, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, у разі виконання команди диспетчера на зменшення навантаження

Проєкт постанови передбачає визначення механізму здійснення відшкодування не відпущеної електричної енергії виробниками, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, у разі виконання команди диспетчера на зменшення навантаження (відшкодування) та методику розрахунку обсягу не відпущеної електричної енергії виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, у результаті виконання команд оператора системи передач.

Інформує НКРЕКП.

Відповідно до затверджених змін, зокрема визначено наступне:

1. Розмір такого відшкодування дорівнює добутку «зеленого» тарифу або аукціонної ціни, що відповідає такому виробнику та обсягу не відпущеної електричної енергії, розрахованого відповідно до Методики, що є додатком 8 до Правил ринку.

2. Методикою визначено еталонний метод, та у разі неможливості його застосування, розрахунковий метод.

3. Розрахунок розміру відшкодування здійснюється виробником або іншим учасником ринку та перевіряється оператором системи передачі.

4. У разі не повного виконання виробником, що здійснює продаж за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, команди диспетчера на розвантаження, то такий виробник здійснює платіж за невідповідність виконання такої команди.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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