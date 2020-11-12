С начала месяца цена на электроэнергию в Украине подскочила на 56%

С 1 по 13 ноября средняя цена на электроэнергию для бизнеса в Украине выросла на 56%, до 1777,8 грн за МВт-ч. Об этом свидетельствует данные государтсвенной компании Оператор рынка.

Передает Лига. Бизнес.

По данным ГП, еще 1 ноября один МВт-ч электроэнергии на рынке на «сутки вперед» (продажи происходят с сегодня на завтра) стоил в среднем 1140,2 грн. К 13 ноября этот же объем электроэнергии подорожал на 56%, до 1777,8 грн. Это максимум с начала 2020 года и на 5,35% больше, чем средняя стоимость электроэнергии на 12 ноября.

У роста цен на электричество есть как минимум две причины: увеличение спроса и падение производства на атомных электростанциях, считает глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

«В последние дни наблюдаем увеличение потребления электроэнергии (в стране — Ред.). Однако Энергоатом работает только 10 из 15 энергоблоками. Всю дополнительную выработку забирает тепловая генерация», – написал Герус в Facebook 11 ноября.

По его информации, «вчера в час максимального потребления доля Энергоатома составляла 38,89%, тогда как доля угольных электростанций – 39,84%.

Ранее Терминал писал, что зі зниженням середньодобової температури в Україні підвищується використання електроенергії.