С начала месяца цена на электроэнергию в Украине подскочила на 56%

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: , , ,

С начала месяца цена на электроэнергию в Украине подскочила на 56%

С 1 по 13 ноября средняя цена на электроэнергию для бизнеса в Украине выросла на 56%, до 1777,8 грн за МВт-ч. Об этом свидетельствует данные государтсвенной компании Оператор рынка.

Передает Лига. Бизнес.

По данным ГП, еще 1 ноября один МВт-ч электроэнергии на рынке на «сутки вперед» (продажи происходят с сегодня на завтра) стоил в среднем 1140,2 грн. К 13 ноября этот же объем электроэнергии подорожал на 56%, до 1777,8 грн. Это максимум с начала 2020 года и на 5,35% больше, чем средняя стоимость электроэнергии на 12 ноября.

У роста цен на электричество есть как минимум две причины: увеличение спроса и падение производства на атомных электростанциях, считает глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

«В последние дни наблюдаем увеличение потребления электроэнергии (в стране — Ред.). Однако Энергоатом работает только 10 из 15 энергоблоками. Всю дополнительную выработку забирает тепловая генерация», – написал Герус в Facebook 11 ноября.

По его информации, «вчера в час максимального потребления доля Энергоатома составляла 38,89%, тогда как доля угольных электростанций – 39,84%.

Ранее Терминал писал, что зі зниженням середньодобової температури в Україні підвищується використання електроенергії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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