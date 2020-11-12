Старт опалювального сезону заблоковано в 11 населених пунктах України

Через критичні борги 16 виробників тепла досі повністю чи частково заблоковано старт опалювального сезону в 11 населених пунктах. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України»про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

Повідомляє Нафтогаз.

Так, без тепла залишаються жителі населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській та Харківській областях.

Нафтогаз на постійній основі, незалежно від опалювального сезону, інформує обласні(міські)адміністрації, органи місцевого самоврядування та, безпосередньо, підприємства-боржники щодо споживання, розрахунків та заборгованості за природний газ.

Окрім цього, Компанія з липня систематично публікує на сайті інформацію про перелік боржників, яким за законом не може постачати газ у зв’язку з критичними боргами. Так мешканці кожної області мають можливість заздалегідь перевірити, чи стосуються ризики їх місцевих (регіональних) підприємств теплокомуненерго.

За останні 4 місяці проблему критичних боргів вирішили 93 виробники тепла – перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 16-ти (станом на 12 листопада).

Раніше Термінал писав, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива.