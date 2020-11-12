У Міненерго окреслили перспективи розвитку водневої енергетики в Україні

У Міненерго розглядають декілька варіантів транспортування водню українського виробництва до Європи — це тема круглого столу «Воднева економіка: дорожня карта».

Повідомляє Міненерго.

Цього року Євросоюз затвердив Водневу стратегію для кліматично-нейтральної Європи до 2050 року, у якій, зокрема, визначено Україну пріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва «зеленого» водню та наявної інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

Короткострокова перспектива: водень, що транспортується у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів, що використовують дорожню інфраструктуру.

Середньострокова перспектива: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень (LOHC) вантажівками та залізничною інфраструктурою.

Довгостроковий горизонт: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для обсягів експорту.

Водночас можливості газотранспортної системи для транспортування водню мають бути ретельно вивчені спільно з експертами з метою гарантування безпечної роботи.

Відповідно до «Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2×40 ГВт» та плану виходу з кризи COVID-19, на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва «зеленого» водню, з яких більшість призначена для експорту до Європейського Союзу.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз та Енергоатом домовилися разом розвивати водневу енергетику в Україні.