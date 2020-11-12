У Міненерго окреслили перспективи розвитку водневої енергетики в Україні

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: , ,

У Міненерго окреслили перспективи розвитку водневої енергетики в Україні

У Міненерго розглядають декілька варіантів транспортування водню українського виробництва до Європи — це тема круглого столу «Воднева економіка: дорожня карта».

Повідомляє Міненерго.

Цього року Євросоюз затвердив Водневу стратегію для кліматично-нейтральної Європи до 2050 року, у якій, зокрема, визначено Україну пріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва «зеленого» водню та наявної інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

Короткострокова перспектива: водень, що транспортується у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів, що використовують дорожню інфраструктуру.

Середньострокова перспектива: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень (LOHC) вантажівками та залізничною інфраструктурою.

Довгостроковий горизонт: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для обсягів експорту.

Водночас можливості газотранспортної системи для транспортування водню мають бути ретельно вивчені спільно з експертами з метою гарантування безпечної роботи.

Відповідно до «Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2×40 ГВт» та плану виходу з кризи COVID-19, на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва «зеленого» водню, з яких більшість призначена для експорту до Європейського Союзу.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз та Енергоатом домовилися разом розвивати водневу енергетику в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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