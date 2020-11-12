У парламенті підтримали ініціативу Міненерго щодо створення Фонду декарбонізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження державного фонду декарбонізації (реєстр № 4347).



Автор проєкту – член комітету з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Юрій Камельчук, який підтримав відповідну ініціативу Міністерства енергетики.

Джерелом наповнення Фонду передбачено податок на викиди двоокису вуглецю. Планується збільшення цього податку з 10 до 30 грн/тонна.

50% податку спрямовуватиметься до загального фонду Держбюджету, де буде розподілятися на заходи з захисту довкілля; 50% – до Фонду декарбонізації.

Кошти Фонду будуть спрямовуватися виключно на проекти, що призводять до скорочення викидів СО2. Наразі розглядаються сім напрямків:

Екомодернізація підприємств, в тому числі, генеруючих;

Модернізація тепломереж, водоканалів, вуличного освітлення;

Здешевлення проектів із утилізації (переробки) побутових відходів;

Електробуси для громадського транспорту;

Стимулювання використання електрокарів населенням;

Заміщення традиційних видів палива в бюджетній сфері;

Стимулювання виробництва та використання біоетанолу, біогазу.

Проте цей список не є вичерпним і може бути доповненим.

Створення Фонду передбачено без утворення окремого юридичного суб’єкту. Його формат – «стаття в бюджеті», за аналогією до Державного фонду регіонального розвитку, Державного дорожнього фонду.

За такого варіанту процес адміністрування не потребуватиме додаткових витрат та здійснюється чинними державними інституціями. Нагадаємо, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець представила ініціативу щодо впровадження Фонду декарбонізації, яку було розроблено Міненерго за підтримки Українсько-Данського енергетичного центру та Держенергоефективності.

«Фонд Декарбонізації стане кроком із зменшення вуглецевого сліду української продукції, що також надасть можливість позбутися додаткового мита – так званого «вуглецевого тарифу», який може бути запроваджений вже наступного року. Фонд на практиці допоможе Україні досягти взаємовигідного партнерства із країнами ЄС в сфері стійкого розвитку та впровадження Зеленої угоди, до реалізації цілей якої ми прагнемо долучитися», – наголосила Ольга Буславець під час онлайн-зустрічі з парламентарями 2 листопада.