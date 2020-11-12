У парламенті підтримали ініціативу Міненерго щодо створення Фонду декарбонізації

Обновлено: Ноябрь 12, 2020. Тэги: , , ,

У парламенті підтримали ініціативу Міненерго щодо створення Фонду декарбонізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження державного фонду декарбонізації (реєстр № 4347).

Автор проєкту – член комітету з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Юрій Камельчук, який підтримав відповідну ініціативу Міністерства енергетики.
Джерелом наповнення Фонду передбачено податок на викиди двоокису вуглецю. Планується збільшення цього податку з 10 до 30 грн/тонна.
50% податку спрямовуватиметься до загального фонду Держбюджету, де буде розподілятися на заходи з захисту довкілля; 50% – до Фонду декарбонізації.
Кошти Фонду будуть спрямовуватися виключно на проекти, що призводять до скорочення викидів СО2. Наразі розглядаються сім напрямків:

  • Екомодернізація підприємств, в тому числі, генеруючих;
  • Модернізація тепломереж, водоканалів, вуличного освітлення;
  • Здешевлення проектів із утилізації (переробки) побутових відходів;
  • Електробуси для громадського транспорту;
  • Стимулювання використання електрокарів населенням;
  • Заміщення традиційних видів палива в бюджетній сфері;
  • Стимулювання виробництва та використання біоетанолу, біогазу.

Проте цей список не є вичерпним і може бути доповненим.
Створення Фонду передбачено без утворення окремого юридичного суб’єкту. Його формат – «стаття в бюджеті», за аналогією до Державного фонду регіонального розвитку, Державного дорожнього фонду.
За такого варіанту процес адміністрування не потребуватиме додаткових витрат та здійснюється чинними державними інституціями. Нагадаємо, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець представила ініціативу щодо впровадження Фонду декарбонізації, яку було розроблено Міненерго за підтримки Українсько-Данського енергетичного центру та Держенергоефективності.

«Фонд Декарбонізації стане кроком із зменшення вуглецевого сліду української продукції, що також надасть можливість позбутися додаткового мита – так званого «вуглецевого тарифу», який може бути запроваджений вже наступного року. Фонд на практиці допоможе Україні досягти взаємовигідного партнерства із країнами ЄС в сфері стійкого розвитку та впровадження Зеленої угоди, до реалізації цілей якої ми прагнемо долучитися», – наголосила Ольга Буславець під час онлайн-зустрічі з парламентарями 2 листопада.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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