2020-11-13: Нефть Brent торгуется ниже $43 за баррель

Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет «Investing.com».

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

«Хотя мы с нетерпением ждем вакцины в ближайшие месяцы», будет непросто воплотить в жизнь идею возвращения к нормальной жизни, сказал MarketWatch управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир, добавив, что спрос, вероятно, будет слабее прогнозов, учитывая рекордные показатели заражения, а также новые ограничительные меры.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов — на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

Поддержку нефтяным котировкам на этой неделе оказали новости об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer (NYSE: ) Inc. и германской BioNTech.

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад. Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с — до 91,2 млн б/с. «Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов», — прогнозируют в агентстве.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 мск в четверг составляет $42,89 за баррель, что на $0,64 (1,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,27 (0,62%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,75 (1,82%) — до $40,37 за баррель. В четверг фьючерсы потеряли в цене на $0,33 (0,75%).