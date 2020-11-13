Держгенадра презентують онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спецдозволу

Обновлено: Ноябрь 13, 2020. Тэги: ,

Держгенадра презентують онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спецдозволу

На сайті ДНВП «Геоінформ» запрацював онлайн-калькулятор з обрахунку орієнтовної початкової вартості спецдозволів.

Про це повідомила пресслужба Держгеонадр.

Це допоміжний інструмент для визначення економічної доцільності інвестування в об’єкт, адже дає уявлення про початкову ціну продажу лоту на аукціоні, чи розміру збору за надання спецдозволу без аукціону.

Аби визначити орієнтовну початкову вартість лоту, необхідно покроково заповнити інформацію щодо об’єкту: назву ділянки, вид користування надрами, кількість видів товарної продукції, її значення (місцеве або державне), група товарної продукції, вид, найменування, обсяг запасів і ресурсів на ділянці за класами, ціна одиниці виду товарної продукції. Вся інформація, яку необхідно вказати, як параметри обрахунку, міститься у протоколі ділянки та/або Інвестиційному атласі надрокористувача. Ціна одиниці виду товарної продукції щоквартально публікується на сайті Служби. Ціна одиниці товарної продукції на вуглеводні визначається МЕРТ та публікується на сайті відомства.

«Онлайн-калькулятор допомагає визначити орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу на користування надрами. Його алгоритм передбачає врахування всіх деталей, що можуть вплинути на ціну ліцензії: кількість видів товарної продукції, доведений чи умовний обсяг запасів і ресурсів, значення корисної копалини тощо, — пояснює голова Держгеонадр Роман Опімах. — Ми очікуємо, що сервіс допоможе надрокористувачам приймати інвестиційні рішення, адже початкову вартість спецдозволу можна використовувати у обчисленні економічної доцільності розробки родовища».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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