Держгенадра презентують онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спецдозволу

На сайті ДНВП «Геоінформ» запрацював онлайн-калькулятор з обрахунку орієнтовної початкової вартості спецдозволів.



Про це повідомила пресслужба Держгеонадр.

Це допоміжний інструмент для визначення економічної доцільності інвестування в об’єкт, адже дає уявлення про початкову ціну продажу лоту на аукціоні, чи розміру збору за надання спецдозволу без аукціону.

Аби визначити орієнтовну початкову вартість лоту, необхідно покроково заповнити інформацію щодо об’єкту: назву ділянки, вид користування надрами, кількість видів товарної продукції, її значення (місцеве або державне), група товарної продукції, вид, найменування, обсяг запасів і ресурсів на ділянці за класами, ціна одиниці виду товарної продукції. Вся інформація, яку необхідно вказати, як параметри обрахунку, міститься у протоколі ділянки та/або Інвестиційному атласі надрокористувача. Ціна одиниці виду товарної продукції щоквартально публікується на сайті Служби. Ціна одиниці товарної продукції на вуглеводні визначається МЕРТ та публікується на сайті відомства.

«Онлайн-калькулятор допомагає визначити орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу на користування надрами. Його алгоритм передбачає врахування всіх деталей, що можуть вплинути на ціну ліцензії: кількість видів товарної продукції, доведений чи умовний обсяг запасів і ресурсів, значення корисної копалини тощо, — пояснює голова Держгеонадр Роман Опімах. — Ми очікуємо, що сервіс допоможе надрокористувачам приймати інвестиційні рішення, адже початкову вартість спецдозволу можна використовувати у обчисленні економічної доцільності розробки родовища».