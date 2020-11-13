Крупнейшая газовая компания США намерена обнулить выбросы

Американская EQT Corporation пообещала сделать нулевым объем прямых выбросов, образующихся от ее деятельности или под ее контролем. О таких планах заявил генеральный директор компании Тоби Райс.

Об этом пишет АНГИ.

В настоящее время компания — крупнейший в США производитель газа — меняет оборудование, работающее на ископаемом топливе, на электроприборы. Также с помощью новых технологий, в том числе датчиков реального времен, сокращает время бурения и уменьшает энергопотребление.

Однако в дальнейшем, утверждает Райс, EQT разработает такой план, который будет удовлетворять современным экологическим требованиям. Также компания ищет способы снизить выбросы в рамках всей цепочки поставок, отмечает Lenta.

Одним из самых простых способов руководитель компании назвал замену каменного угля на газ при производстве электроэнергии.

«Терминал» писал, Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Речь, прежде всего, идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах.