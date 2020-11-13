Крупнейшая газовая компания США намерена обнулить выбросы

Обновлено: Ноябрь 13, 2020. Тэги: ,

Крупнейшая газовая компания США намерена обнулить выбросы

Американская EQT Corporation пообещала сделать нулевым объем прямых выбросов, образующихся  от ее деятельности или под ее контролем. О таких планах заявил генеральный директор компании Тоби Райс.

Об этом пишет АНГИ.

В настоящее время компания — крупнейший в США производитель газа — меняет оборудование, работающее на ископаемом топливе, на электроприборы. Также с помощью новых технологий, в том числе датчиков реального времен, сокращает время бурения и уменьшает энергопотребление.

Однако в дальнейшем, утверждает Райс, EQT разработает такой план, который будет удовлетворять современным экологическим требованиям. Также компания ищет способы снизить выбросы в рамках всей цепочки поставок, отмечает Lenta.

Одним из самых простых способов руководитель компании назвал замену каменного угля на газ при производстве электроэнергии.

«Терминал» писал, Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС). Речь, прежде всего, идет о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, являясь одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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