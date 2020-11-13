Укртранснафта продала куплену навесні 2020 року азербайджанську нафту

АТ «Укртранснафта» уклала договори на продаж обсягу нафти Azeri Light, закупленого у квітні 2020 року у компанії SOCAR Trading та прийнятого на Морському нафтовому терміналі «Південний» АТ «Укртранснафта».
Повідомляє Укртранснафта.
Покупцем 80 тис. тонн нафти виступила BNK (UK) Limited (Великобританія), дочірня компанія ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». Продаж здійснювався на умовах ITT резервуарний парк Морського нафтового терміналу «Південний» з подальшим транспортуванням нафти трубопровідним транспортом з терміналу на Мозирський НПЗ.
Покупцем ще 90 тис. тонн ресурсу стала Trafigura Pte Ltd (Сінгапур) з подальшим відвантаженням на умовах FOB МНТ «Південний».
Також Укртранснафта реалізувала 10 тис. тонн товарного залишку нафти шляхом проведення біржових торгів на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа» з поставкою на умовах EXW резервуарний парк ЛВДС «Кременчук» (нафтоперекачувальна станція Укртранснафти). Переможцем торгів стало АТ «Укргазвидобування».
Реалізація нафти здійснюється на основі рішень акціонера – НАК «Нафтогаз України» зі встановленням ціни нафти за формульним підходом у прив’язці до котирувань агентства Platts.
Укртранснафта реалізувала весь обсяг закупленої нафти з позитивним економічним ефектом.
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