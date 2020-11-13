Укртранснафта продала куплену навесні 2020 року азербайджанську нафту

Обновлено: Ноябрь 13, 2020. Тэги: , , ,

Укртранснафта продала куплену навесні 2020 року азербайджанську нафту

АТ «Укртранснафта» уклала договори на продаж обсягу нафти Azeri Light, закупленого у квітні 2020 року у компанії SOCAR Trading та прийнятого на Морському нафтовому терміналі «Південний» АТ «Укртранснафта».

Повідомляє Укртранснафта.

Покупцем 80 тис. тонн нафти виступила BNK (UK) Limited (Великобританія), дочірня компанія ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». Продаж здійснювався на умовах ITT резервуарний парк Морського нафтового терміналу «Південний» з подальшим транспортуванням нафти трубопровідним транспортом з терміналу на Мозирський НПЗ.

Покупцем ще 90 тис. тонн ресурсу стала Trafigura Pte Ltd (Сінгапур) з подальшим відвантаженням на умовах FOB МНТ «Південний».

Також Укртранснафта реалізувала 10 тис. тонн товарного залишку нафти шляхом проведення біржових торгів на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа» з поставкою на умовах EXW резервуарний парк ЛВДС «Кременчук» (нафтоперекачувальна станція Укртранснафти). Переможцем торгів стало АТ «Укргазвидобування».

Реалізація нафти здійснюється на основі рішень акціонера – НАК «Нафтогаз України» зі встановленням ціни нафти за формульним підходом у прив’язці до котирувань агентства Platts.

Укртранснафта реалізувала весь обсяг закупленої нафти з позитивним економічним ефектом.

Читайте у Терміналі: УЕБ проводить серію вебінарів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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