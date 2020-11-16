2020-11-16: Мировые цены на нефть торгуются около $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 43,21 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,01%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 40,66 доллара за баррель, прибавив 1,32%.
Цены на нефть в понедельник повышаются после снижения в пятницу и после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели, пишет «»
В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как «кнопку выключения», а как «регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности».
«Заявление советника Байдена о том, что он против введения жесткого национального карантина, хорошая новость для энергетического спроса в Северной Америке. Это одна из главных новостей, которая подталкивает цены вверх этим утром», — считает стратег DailyFX Маргарет Ян, которую цитирует S&P Global Platts.
Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. По словам Маргарет Ян, это соглашение «может дать долгосрочную поддержку экономической активности в регионе».
Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск в понедельник составляет $43,31 за баррель, что на $0,53 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,75 (1,7%) — до $42,78 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,58 (1,45%) — до $40,71 за баррель. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,99 (2,4%) — до $40,13 за баррель.
На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI — на 8,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку рынку оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.