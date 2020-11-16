2020-11-16: Мировые цены на нефть торгуются около $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 43,21 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,01%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 40,66 доллара за баррель, прибавив 1,32%.

Цены на нефть в понедельник повышаются после снижения в пятницу и после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели, пишет «»

В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как «кнопку выключения», а как «регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности».

«Заявление советника Байдена о том, что он против введения жесткого национального карантина, хорошая новость для энергетического спроса в Северной Америке. Это одна из главных новостей, которая подталкивает цены вверх этим утром», — считает стратег DailyFX Маргарет Ян, которую цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. По словам Маргарет Ян, это соглашение «может дать долгосрочную поддержку экономической активности в регионе».

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск в понедельник составляет $43,31 за баррель, что на $0,53 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,75 (1,7%) — до $42,78 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,58 (1,45%) — до $40,71 за баррель. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,99 (2,4%) — до $40,13 за баррель.

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI — на 8,1%, свидетельствуют данные Market Data. Поддержку рынку оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.