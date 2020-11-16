Держінспекція немає докуменітв на добудову Хмельницької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання не погоджувала проект добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це заявив голова Інспекції Григорій Плачков в інетерв’ю виданню «Energy Club».

«Дійсно інформація щодо планів з добудови №3 і №4 енергоблоків Хмельницької АЕС є, але наразі жодного документу ми не отримали, тому коментувати ситуацію, не маючи необхідного переліку документів, вважаю недоцільним», — сказав він.

«Термінал» писав, пріоритет ядерної та радіаційної безпеки над будь-якими іншими цілями має об’єднувати усіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії.



Можливість використання існуючих будівельних конструкцій протягом усього життєвого циклу енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС для добудови зазначених об’єктів не підтверджена.