ГарПок у листопаді авансом заплатив ВДЕ 100 млн грн

Державне підприємство «Гарантований покупець» виконало плановий авансовий платіж за електроенергію, що згенерувала виробниками з відновлюваних джерел (ВДЕ) в першій декаді листопада 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба ДП.
«Часткову оплату здійснили відповідно до вимог Порядку покупки «Гарантованим покупцем» електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.
Виробникам з ВДЕ перераховано близько 100 млн грн.
У компанії нагадали, що здійснюючи розрахунки, «Гарантований покупець» строго дотримується принципу пропорційності – виробники електроенергії отримують оплату відповідно до обсягів відпущеної товарної продукції.