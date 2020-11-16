Рубрика | Др. страны, Нефть

Объем переработки нефти в Китае в октябре побил исторический рекорд

Обновлено: Ноябрь 16, 2020. Тэги: ,

Объем переработки нефти в Китае в октябре побил исторический рекорд

Объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд — в основном благодаря повышенному спросу на топливо во время праздничных каникул, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

Передает Прайм.

«В октябре страна переработала 59,82 миллиона тонн нефти, что соответствует показателю 14,09 миллиона баррелей в сутки, согласно сведениям государственного статистического бюро (NBS). Это превышает сентябрьский показатель в 13,96 миллиона баррелей в сутки и превосходит предыдущий рекорд в 14,08 миллиона баррелей в сутки, установленный в июне», — говорится в материале агентства.

Рейтер поясняет, что увеличение переработки связано с устойчивым спросом на бензин, так как многие автомобилисты отправлялись в дальние поездки во время государственных праздников в начале октября. Кроме того, уже в сентябре потребление авиатоплива на внутренних китайских рейсах приблизилось к уровню, существовавшему до пандемии нового коронавируса.

Общий объем переработки нефти в Китае, таким образом, с января по октябрь составил 555,18 миллиона тонн, или 13,29 миллиона баррелей в сутки, и увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные NBS также показывают, что добыча нефти в Китае в октябре составила 16,41 миллиона тонн, на 1,4% выше по сравнению с октябрем прошлого года. А общая добыча за первые десять месяцев года выросла на 1,7% до 162,66 миллиона тонн. «Это небольшой, но значительный рост с учетом быстрого истощения запасов на крупных зрелых месторождениях», — поясняет агентство.

Ранее Терминал писал, что спрос на нефть в мире вернется на докризисный уровень к 2023 году — МЭА.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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