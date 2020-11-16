Объем переработки нефти в Китае в октябре побил исторический рекорд

Объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд — в основном благодаря повышенному спросу на топливо во время праздничных каникул, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

Передает Прайм.

«В октябре страна переработала 59,82 миллиона тонн нефти, что соответствует показателю 14,09 миллиона баррелей в сутки, согласно сведениям государственного статистического бюро (NBS). Это превышает сентябрьский показатель в 13,96 миллиона баррелей в сутки и превосходит предыдущий рекорд в 14,08 миллиона баррелей в сутки, установленный в июне», — говорится в материале агентства.

Рейтер поясняет, что увеличение переработки связано с устойчивым спросом на бензин, так как многие автомобилисты отправлялись в дальние поездки во время государственных праздников в начале октября. Кроме того, уже в сентябре потребление авиатоплива на внутренних китайских рейсах приблизилось к уровню, существовавшему до пандемии нового коронавируса.

Общий объем переработки нефти в Китае, таким образом, с января по октябрь составил 555,18 миллиона тонн, или 13,29 миллиона баррелей в сутки, и увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные NBS также показывают, что добыча нефти в Китае в октябре составила 16,41 миллиона тонн, на 1,4% выше по сравнению с октябрем прошлого года. А общая добыча за первые десять месяцев года выросла на 1,7% до 162,66 миллиона тонн. «Это небольшой, но значительный рост с учетом быстрого истощения запасов на крупных зрелых месторождениях», — поясняет агентство.

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