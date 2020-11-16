УЭБ внедряет «Единый счет» для участников биржи по направлению Природный газ

17 ноября Украинская энергетическая биржа запускает новый функционал «единый счет» в «боевой режим» для всех участников в секции Природный газ.

Информирует УЭБ.

Функционал «единый счет» позволит участникам учувствовать в торгах без переброски, с помощью письма, денежных средств с одних торгов на другие. Также пополнять и выводить денежные средства в течение дня.

Подавать заявки на поданные позиции, участники могут в ходе торгов, что дает возможность любому участнику принимать участие в торгах в любой удобный момент, при наличии денежных средств на «едином счете».

Перечисление гарантийного обеспечение продавцу будет осуществляться исключительно после подтверждение им информации о заключении договора.

Для разблокировки гарантийного обеспечение или при возврате, обоим участникам необходимо будет в личном кабинете подтвердить заключение договора.

Комиссия биржи при реализованном функционале «единый счет» будет списываться у участников автоматически.

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