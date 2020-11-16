Укренерго реконструює 6 підстанцій на заході країни

Обновлено: Ноябрь 16, 2020. Тэги: , ,

Укренерго реконструює 6 підстанцій на заході країни

НЕК «Укренерго» розпочала реконструкцію шести підстанцій в західному регіоні країни – «Івано-Франківськ», «Богородчани», «Рівне» і «Ковель» напругою 330 кВ, а також «Калуш» і «Борислав» напругою 220 кВ – за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку загальним обсягом EUR60 млн.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

У компанії відзначають, що реалізація цього проекту дасть можливість підвищити надійність системи передачі регіону, знизити технологічні втрати і експлуатаційні витрати, перевести підстанції на автоматизовану роботу з можливістю дистанційного керування з головного диспетчерського центру.

«Реконструкція зазначених підстанцій фінансується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках Другого проекту з передачі електроенергії», – повідомили в компанії.

Як розповів директор з інвестицій НЕК Олег Павленко, це додатковий компонент проекту, реалізація якого стала можливою за рахунок істотної економії коштів, досягнутої під час проведення міжнародних відкритих торгів за базовим обсягом проекту.

Реконструкція шести підстанцій передбачає, зокрема:

  • повну заміну розподільчих пристроїв 330-110 кВ на всіх ПС;
  • установку АСУТП для дистанційного моніторингу та управління обладнанням ПС;
  • будівництво нових приміщень для обладнання релейного захисту та загальнопідстанційних пунктів управління.

В рамках виконання робіт підписані контракти з трьома іноземними компаніями: китайською Xian Electric Engineering Co. Ltd, турецьким консорціумом Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.S. і BEST Elektrik Taahhut Ve Ticaret A.S., а також з казахської АСПМК-519.

Роботи проводяться в рамках комплексної програми автоматизації підстанцій, яка передбачає реконструкцію всіх підстанцій «Укренерго» з впровадженням автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП).

Програма спрямована на підвищення надійності роботи системи електропередачі, створення технічної бази для впровадження технології smart grid в магістральних мережах, забезпечення рівня надійності і безпеки мережі відповідно до вимог ENTSO-E.

Нагадаємо, 4 листопада нардепи підтримали законопроект, який у разі прийняття, дозволить надати державні гарантії НЕК “Укренерго” для залучення кредитних коштів державних банків на пільгових умовах.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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