Восемь компаний купили «ночную» электроэнергию АЭС по сниженной цене

ОП «Энергоатом-Трейдинг» на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) реализовал 168 тыс. МВт-ч «ночной» электроэнергии по цене 682,35 грн/МВт-ч, что на 43,2% ниже стартовой цены, составляющей 1200 грн/МВт-ч.

Передает Энергореформа.

Как свидетельствуют данные УЭБ от 13 ноября, реализованы все 100% предложенного ресурса с графиком поставок с 00.00 по 07.00 на период отпуска 16-30 ноября.

Покупателями ресурса стали восемь компаний: ООО «Днипросталь Энерго «, НЭК «Укрэнерго «, ОО ДЭ «Трейдинг «, ООО «Экотехноинвест «, ООО «Мартин Трейд «, ОО «НЭК «, ОО «Д.Трейдинг «, ООО «Юнайтед Энерджи».

Ранее Терминал писал, что УЭБ внедряет «Единый счет» для участников биржи по направлению Природный газ.