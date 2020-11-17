2020-11-17: Цена нефти Brent торгуется выше $44 за баррель

Обновлено: Ноябрь 17, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-11-17: Цена нефти Brent торгуется выше $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 44,22 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,91%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,65 доллара за баррель, прибавив 0,75%.

Цены на нефть поднимаются во вторник в ожидании, что ОПЕК+ продлит соглашение о сокращении добычи как минимум на три месяца. Новость о еще одной перспективной вакцине от коронавируса также поддерживает рынок, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,84% до $44,19 за баррель к 08:51 МСК, марки WTI — на 0,65% до $41,61 за баррель.

Фармкомпания Moderna в понедельник сообщила, что ее экспериментальная вакцина показала 94,5-процентную эффективность в предотвращении COVID-19 на основе промежуточных данных, полученных в ходе клинических испытаний поздней стадии.

На прошлой неделе другой производитель лекарств, Pfizer (NYSE:PFE) Inc, сообщил, что его вакцина также показала эффективность выше 90%.

«Если судить о восстановлении экономики, особенно через призму нефтяных рынков… с несколькими высокоэффективными вакцинами, находящимися на стадии разработки, есть хорошие шансы, что транспортная сфера приблизится к докризисным уровням позднее в 2021 году», — сказал Стивен Иннес из компании Axi.

Во вторник состоится заседание министерского комитета ОПЕК+. По его итогам возможна рекомендация о продлении ограничений на добычу, которая будет рассматриваться на общей встрече ОПЕК+, запланированной на 30 ноября и 1 декабря.

Накануне состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, и источники в картеле сообщили, что большинство стран поддерживают продление сокращения добычи нефти на текущих уровнях еще на 3 месяца с начала 2021 года.

Тем временем объем нефтепереработк8и в Китае, крупнейшем потребителе нефти в мире, в октябре достиг рекордного уровня, что еще раз подчеркивает стремительное восстановление спроса в КНР.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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