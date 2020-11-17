ОПЕК+ рассматривает продление сокращений добычи на 2021г

Обновлено: Ноябрь 17, 2020. Тэги: , , ,

ОПЕК+ рассматривает продление сокращений добычи на 2021г

Страны ОПЕК и их союзники во вторник проводят встречу министерского комитета, на которой рассматриваются возможные корректировки планов поставок нефти на следующий год.

Передает Investing.

В соответствии с действующими соглашениями ОПЕК+ предполагается, что начиная с января 2021 года группа снизит сокращение добычи с текущих 7,7 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллионов баррелей в сутки.

Однако ухудшение прогнозов и растущее предложение со стороны таких стран, как Ливия, заставляют ОПЕК+ задуматься о том, чтобы отложить увеличение добычи на срок от трех до шести месяцев.

ЗАПАСЫ

ОПЕК+ рассмотрел ряд различных сценариев, к которым могут привести изменения в сделке об ограничении добычи, и последствия каждого сценария для сокращения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно средних показателей за пять лет.

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

Пока еще не все члены ОПЕК+ полностью выполнили условия соглашения о сокращении добычи. Группа призвала все страны, превышавшие квоты, компенсировать это более резким снижением производства до конца года.

Как показывают данные ОПЕК+, совокупное перепроизводство всех участников соглашения составляет 2,346 миллиона баррелей в сутки.

СПРОС

ОПЕК теперь прогнозирует, что восстановление спроса на нефть в 2021 году будет более медленным, чем ожидалось ранее, из-за роста числа случаев коронавируса.

Ранее Терминал писал, что большинство стран-участниц ОПЕК+ согласны на продление сокращений в нефтедобычи.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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