ОПЕК+ рассматривает продление сокращений добычи на 2021г

Страны ОПЕК и их союзники во вторник проводят встречу министерского комитета, на которой рассматриваются возможные корректировки планов поставок нефти на следующий год.

Передает Investing.

В соответствии с действующими соглашениями ОПЕК+ предполагается, что начиная с января 2021 года группа снизит сокращение добычи с текущих 7,7 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллионов баррелей в сутки.

Однако ухудшение прогнозов и растущее предложение со стороны таких стран, как Ливия, заставляют ОПЕК+ задуматься о том, чтобы отложить увеличение добычи на срок от трех до шести месяцев.

ЗАПАСЫ

ОПЕК+ рассмотрел ряд различных сценариев, к которым могут привести изменения в сделке об ограничении добычи, и последствия каждого сценария для сокращения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно средних показателей за пять лет.

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

Пока еще не все члены ОПЕК+ полностью выполнили условия соглашения о сокращении добычи. Группа призвала все страны, превышавшие квоты, компенсировать это более резким снижением производства до конца года.

Как показывают данные ОПЕК+, совокупное перепроизводство всех участников соглашения составляет 2,346 миллиона баррелей в сутки.

СПРОС

ОПЕК теперь прогнозирует, что восстановление спроса на нефть в 2021 году будет более медленным, чем ожидалось ранее, из-за роста числа случаев коронавируса.

Ранее Терминал писал, что большинство стран-участниц ОПЕК+ согласны на продление сокращений в нефтедобычи.