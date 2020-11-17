УЕБ впроваджує «Єдиний рахунок» для учасників торгів природним газом

17 листопада ТБ «Українська енергетична біржа» запускає новий функціонал «Загальний рахунок» для всіх учасників в секції «Природний газ».

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Функціонал загального рахунку дозволить учасникам брати участь в торгах без «перекидання» коштів гарантійного внеску з одних торгів на інші за допомогою листа, а також легко та швидко поповнювати і виводити кошти з загального рахунку.

Подати заявки по виставлених позиціях учасники зможуть не тільки під час періоду реєстрації заявок, а і безпосередньо в ході торгів, що дасть можливість учасникам прийняти рішення про участь в торгах в будь-який момент, при наявності грошових коштів на загальному рахунку.

Для дострокового розблокування гарантійних внесків, заблокованих під укладені на торгах угоди, сторонам такої угоди необхідно буде лише з обох сторін підтвердити в особистому кабінеті підписання відповідного договору купівлі-продажу.

Комісійний збір біржі по секції «Природний газ» буде списуватися з загального рахунку учасників торгів автоматично.

«Термінал» писав, з 16 по 19 листопада Українська енергетична біржа проводить серію вебінарів для учасників ринку на тему: «Організація торгівлі електроенергією на оптовому ринку».