В Германии отложили запуск европейского продолжения «Северного потока 2″. Вторая нитка газопровода Eugal и ее выход на полную мощность перенесен с начала 2021 года на 1 апреля.

Причина нового графика — непредвиденные задержки в строительстве газовой инфраструктуры, передает АНГИ. Первоначальный план предусматривал запуск 1 января 2021 года.

«Северный поток 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Читайте в «Терминале», Законодатели обеих палат Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США.