2020-11-18: Цена нефти Brent торгуется ниже $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 43,71 доллара за баррель, после роста накануне.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,30 доллара за баррель, потеряв 0,31%.

Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с, пишет «Investing.com».

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, объявление о продлении текущего уровня сокращений на следующей встрече ОПЕК+ может вызвать разочарование в связи с тем, что «мы сегодня не услышали чего-то более ясного, особенно в контексте того, что рынок продолжает рассчитывать, что дополнительные сокращения будут по меньшей мере предложены в 2021 году».

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов — сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов — уменьшились на 1,8 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск в среду составляет $43,71 за баррель, что на $0,04 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,07 (0,2%) — до $43,75 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизилась на $0,13 (0,31%) — до $41,30 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%) — до $41,43 за баррель.