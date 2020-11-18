Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення про відновлення розслідування справи Роттердам+

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи Роттердам+.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на ВАКС.

«Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про обґрунтованість закриття справи Роттердам+», — повідомили агентству в суді.

Як повідомляє агентство з посиланням на Центр протидії корупції, який виступав позивачем у даній справі, екснардеп і колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак відмовився від апеляційної скарги на рішення судді ВАКС Катерини Широкій про відмову у відновленні справи Роттердам+, адже справа вже відновила інша суддя ВАКС Оксана Олійник.

Раніше глава комітету з питань розвитку конкуренції при Торгово-промисловій палаті, директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін, презентуючи результати обговорення формульного ціноутворення «Роттердам+» на вугілля на платформі PsycheaEXPERTUS сказав, що для державних і приватних шахт з’явилися зрозумілі цінові орієнтири: вони мають змогу не лише розуміти, яка ціна на вугілля буде сьогодні і завтра, але й планувати свою діяльність. Як зазначив С. Сапегін, методика розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля (Роттердам +), сформувала прозорі і зрозумілі цінові орієнтири, що дало можливість енергетичним компаніям довгостроково планувати роботу і збільшити інвестиції у вугільну галузь.