Енергоатом: Створюємо додаткові можливості для експорту електроенергії з вітчизняних АЕС

Обновлено: Ноябрь 18, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом: Створюємо додаткові можливості для експорту електроенергії з вітчизняних АЕС

НАЕК «Енергоатом» не припиняє роботу над створенням додаткових можливостей для експорту електроенергії з вітчизняних атомних електростанцій.

Про це сказав віцепрезидент компанії Герман Галущенко.

Він зазначив, що цей напрям залишається одним з найпріоритетніших для Енергоатома як з точки зору збільшення надходжень від реалізації електроенергії, так і з точки зору становлення компанії як одного з потужних гравців на європейському енергоринку.

«У липні цього року ми розпочали експорт електроенергії до Білорусі, та згодом він припинився через цілу низку обставин, зараз відбуваються поставки до Молдови, — розповів віцепрезидент Енергоатома. — Але ми з великим очікуванням дивимось на перспективи експорту електроенергії, адже Енергоатом має великі потужності та можливості для цього. І безумовно, ми дивимось в бік Євросоюзу».

Ключовим партнером Енергоатома у питанні виходу на енергоринок ЄС Герман Галущенко назвав НЕК «Укренерго».

Він нагадав, що спільно з Укренерго Енергоатом успішно виконує програму тестувань систем збудження турбогенераторів енергоблоків АЕС України, яка входить до Каталогу заходів Угоди про умови майбутньої інтеграції Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до європейської континентальної мережі ENTSO-Е.

«Саме Укренерго працює над синхронізацією вітчизняної енергосистеми до ENTSO-Е. За планом це має відбутися у 2023 році, але ми дуже сподіваємось, що це відбудеться навіть раніше — у 2022 році. Укренерго робить дуже багато для цього», — зазначив Галущенко.

Водночас він нагадав, що Енергоатом ще з 2015 року намагався реалізувати власний проєкт з експорту електроенергії до країн Європи — «Енергетичний міст – Україна ЄС», який передбачає відновлення існуючої лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції Жешув (Польща) та подальший експорт електроенергії з енергоблока №2 ХАЕС до Польщі та інших країн ЄС. «За рахунок енергомосту планувалось залучити кошти для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, — розповів Герман Галущенко.  — Проєкт практично дійшов до фінішної прямої у 2019 році, але виникли певні складнощі з його реалізацією. Енергоміст має право на життя, в тому чи іншому вигляді, з тими чи іншими учасниками, адже він не заперечує ідеї синхронізації ОЕС України з енергосистемою ЄС. Його можна виконати за півтора – два роки, і він надасть додаткові можливості для експорту української електроенергії до країн ЄС».

Віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» висловив впевненість у тому, що після синхронізації ОЕС України з ENTSO-Е Компанія стане потужним гравцем на європейському ринку.

Читайте в «Терміналі» ще, Міністерство заявляє, що не влаштовує штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями.  Три енергоблоки Запорізької АЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через те, що ДП «НАЕК «Енергоатом» зірвав ремонтну кампанію.

Автор:

(Всего статей: 9350)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: