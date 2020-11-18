Енергоатом: Створюємо додаткові можливості для експорту електроенергії з вітчизняних АЕС

НАЕК «Енергоатом» не припиняє роботу над створенням додаткових можливостей для експорту електроенергії з вітчизняних атомних електростанцій.

Про це сказав віцепрезидент компанії Герман Галущенко.

Він зазначив, що цей напрям залишається одним з найпріоритетніших для Енергоатома як з точки зору збільшення надходжень від реалізації електроенергії, так і з точки зору становлення компанії як одного з потужних гравців на європейському енергоринку.

«У липні цього року ми розпочали експорт електроенергії до Білорусі, та згодом він припинився через цілу низку обставин, зараз відбуваються поставки до Молдови, — розповів віцепрезидент Енергоатома. — Але ми з великим очікуванням дивимось на перспективи експорту електроенергії, адже Енергоатом має великі потужності та можливості для цього. І безумовно, ми дивимось в бік Євросоюзу».

Ключовим партнером Енергоатома у питанні виходу на енергоринок ЄС Герман Галущенко назвав НЕК «Укренерго».

Він нагадав, що спільно з Укренерго Енергоатом успішно виконує програму тестувань систем збудження турбогенераторів енергоблоків АЕС України, яка входить до Каталогу заходів Угоди про умови майбутньої інтеграції Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до європейської континентальної мережі ENTSO-Е.

«Саме Укренерго працює над синхронізацією вітчизняної енергосистеми до ENTSO-Е. За планом це має відбутися у 2023 році, але ми дуже сподіваємось, що це відбудеться навіть раніше — у 2022 році. Укренерго робить дуже багато для цього», — зазначив Галущенко.

Водночас він нагадав, що Енергоатом ще з 2015 року намагався реалізувати власний проєкт з експорту електроенергії до країн Європи — «Енергетичний міст – Україна ЄС», який передбачає відновлення існуючої лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції Жешув (Польща) та подальший експорт електроенергії з енергоблока №2 ХАЕС до Польщі та інших країн ЄС. «За рахунок енергомосту планувалось залучити кошти для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, — розповів Герман Галущенко. — Проєкт практично дійшов до фінішної прямої у 2019 році, але виникли певні складнощі з його реалізацією. Енергоміст має право на життя, в тому чи іншому вигляді, з тими чи іншими учасниками, адже він не заперечує ідеї синхронізації ОЕС України з енергосистемою ЄС. Його можна виконати за півтора – два роки, і він надасть додаткові можливості для експорту української електроенергії до країн ЄС».

Віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» висловив впевненість у тому, що після синхронізації ОЕС України з ENTSO-Е Компанія стане потужним гравцем на європейському ринку.

Читайте в «Терміналі» ще, Міністерство заявляє, що не влаштовує штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Три енергоблоки Запорізької АЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через те, що ДП «НАЕК «Енергоатом» зірвав ремонтну кампанію.