ГарПок виставляє на аукціон електроенергію грудня

Державне підприємство «Гарантований покупець» ініціює новий аукціон продажу «зеленої» електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДП.
Торги відбудуться 20 листопада на ТБ «Українська енергетична біржа».
Участь в торгах може взяти будь-який учасник ринку електроенергії. Згідно з аукціонним бюлетенем до продажу пропонується «зелена» електроенергія з періодом поставки в грудні 2020 року.
«Гарантований покупець пропонує на продаж декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для денних годин доби (09–16, 10–15, 11-14 години). Для задоволення попиту різних учасників аукціону сформовані лоти різних розмірів — від 1 до 30 МВт-год.
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