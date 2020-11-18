В Енергоатомі відповіли Міненерго на звинувачення у зриві ремонту енергоблоків АЕС

У компанії зазначили, що графік ремонту «був поламаний через недалекоглядні рішення міністерства».



Про це пише пресслужба Енергоатому.

У ДП «НАЕК «Енергоатом» спростували твердження Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо нібито необґрунтованої позиції підприємства стосовно причин подорожчання електроенергії.

У прес-службі ДП нагадали, що саме Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі: «Міністерство формує та затверджує прогнозний баланс електричної енергії в об’єднаній енергосистемі України».

«Крім того, нагадуємо, що найбільші падіння обсягів виробництва електроенергії та проблеми виникли саме через запроваджені у квітні 2020 року балансові обмеження (від яких Міненерго чомусь відхрещується). Тоді міністерство переглянуло Прогнозний баланс об’єднаної енергосистеми України на 2020 рік і скоротило обсяг товарної продукції Енергоатома з 80,6 млрд кВт-год до 73,7 млрд кВт-год. Таке рішення профільного міністерства не враховувало ані технічних нормативів експлуатації енергоблоків АЕС, ані графіків планового ремонту», – говориться у повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що графік ремонту енергоблоків АЕС розроблявся заздалегідь і враховував численні фактори, зокрема: балансове навантаження, пори року, технічні норми та правила: «Але через недалекоглядні рішення міністерства цей графік був поламаний, що призвело до зміщення термінів виконання регламентних ремонтних робіт на енергоблоках Запорізької та Рівненської АЕС. Вперше в історії вітчизняної атомної галузі три енергоблоки були виведені в резерв на період від одного до трьох місяців, а інші працювали з обмеженнями потужності від 10 до 40%».

«Спікери Міненерго та особисто т.в.о. міністра на всіх інформаційних майданчиках безперервно говорили про «падіння попиту» на електроенергію всередині країни – через начебто «нечуване скорочення промвиробництва» та «коронакризу», наполягаючи на необхідності обмеження атомної генерації через «профіцит» електроенергії. Відповідне рішення Антикризового штабу при Кабміні за поданням Міненерго призвело до щомісячних збитків НАЕК «Енергоатом» на рівні 1 – 1,5 млрд грн через балансові обмеження виробництва електроенергії на АЕС», – зазначили в компанії.

У ДП додали, що результатом рішень Міненерго стало зростання виробництва електроенергії тепловими електростанціями, частка яких в загальному енергобалансі країни в періоди максимального штучного обмеження потужності енергоблоків АЕС почала перевищувати зазвичай найбільшу частку атомної генерації:

«Про те, які загрози несе впроваджене штучне обмеження потужності українських АЕС і які технічні наслідки це спричинить, Енергоатом неодноразово попереджав профільне міністерство».

Щодо термінів виконання ремонтів на енергоблоках АЕС, у ДП нагадали, що, наприклад, плановий ремонт енергоблока №2 ЗАЕС мав розпочатися на початку червня: «Проте наприкінці квітня Міненерго вводить необґрунтовані балансові обмеження, і блок, маючи потужність 1000 МВт, видає лише 580 МВт, потім взагалі – на три тижні виводиться у резерв, далі знову працює з обмеженням майже у 40% від встановленої потужності. У підсумку – зміщується термін використання ядерного палива, відповідно плановий ремонт також розпочинається майже на два місяці пізніше. Таким чином, ремонт, який мав би закінчитися на початку вересня, закінчився лише у листопаді. Саме штучні обмеження виробництва електроенергії на АЕС в період квітня – серпня призвели до поточної ситуації».

Зазначається, що аналогічна історія відбувалася і з обслуговуванням 4-го та 5-го енергоблоків Запорізької АЕС.

Окремо в Енергоатомі наголосили, що вже на початок листопада енергоблоки №2 та №4 ЗАЕС були готові до запуску: «Але згідно із дозволом Держатомрегулювання підключення до мережі енергоблока №4 ЗАЕС відбулося лише 14 листопада. Енергоблок №2 ЗАЕС готовий до набору параметрів і підключення до мережі та перебуває в очікування пускової наради за участі Держатомрегулювання, яку заплановано на 19 листопада. З урахуванням цього очікуваний термін підключення блоку до мережі – не пізніше 25 листопада 2020 року. Враховуючи визначені законодавством терміни ліцензування експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроєктний період, очікуваний термін підключення енергоблоку №5 ЗАЕС – 20 грудня 2020 року».

При цьому в Енергоатомі звернули увагу Міненерго на те, що вони працюють в рамках затвердженого балансу: «Навіть з урахуванням зміщення графіку планового обслуговування енергоблоків, не було жодного місяця, коли б компанія не виконала і навіть перевиконала встановлені Міністерством норми. Для прикладу, в листопаді балансом для атомної генерації передбачено виробництво 6 млрд 85 млн кВт-год електроенергії, тоді як за прогнозом Енергоатома виробництво на АЕС становитиме за підсумками місяця 6 млрд 101 млн кВт-год».

Вихід енергоблоків з ремонту у компанії назвали суто технічним питанням, яке не впливає на загальну завантаженість енергосистеми: «Компанія не може і не повинна нести відповідальність за недолуге планування навантаження міністерством».

«Ми розуміємо позицію Міненерго, що в умовах колосальних проблем в енергетичній системі України, кризи неплатежів, загострення старих невирішених проблем, зокрема у вугільній галузі, настав час перекласти відповідальність за власні прорахунки на інші органи влади та суб’єктів енергоринку», – наголосили в Енергоатомі.

У компанії підкреслили неприпустимість ухвалення некомпетентних рішень, надання викривленої та необ’єктивної інформації щодо ситуації в галузі до інших органів влади, засобам масової інформації та суспільству, а також інформаційних атак:

«Продовження цих дій може призвести до повного розбалансування енергетичної системи та непередбачуваних наслідків».

«Термінал» писав,