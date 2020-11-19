Центренерго просить місцеві ради підтримати соціальну сферу

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Центренерго просить місцеві ради підтримати соціальну сферу

У зв’язку з підготовкою до приватизації, державна енергогенеруюча компанія ПАТ «Центренерго» реалізує стратегічні завдання з виведення підприємства на інвестиційно привабливий рівень.

Нарівні з роботою із нарощування прибутків ведеться також робота зі скорочення збитків компанії, пише пресслужба Центренерго.

Окрема увага спрямована на непрофільні активи компанії – готелі, гуртожитки, їдальні, спорткомплекси тощо у містах-супутниках ТЕС. Як правило, більшість цих об’єктів є єдиною соціальною інфраструктурою таких міст. Збитки ПАТ «Центренерго» з обслуговування цих об’єктів за 2018-2019 р.р. і за 10 місяців поточного року склали 212 мільйонів гривень. При цьому компанією за вказаний період сплачено 2 мільярди 109 мільйонів гривень податків та зборів. Враховуючи фінансову ситуацію, спровоковану змінами на ринку електроенергії, а також зобов’язання державної енергогенеруючої компанії з підготовки до приватизації, подальші збитки таких розмірів є неприпустимими для діяльності ПАТ «Центренерго».

Водночас, враховуючи важливу соціальну складову непрофільних активів компанії для місцевих громад, ми звертаємося до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади населених пунктів та областей, де розташовані теплоелектростанції, з пропозицією прийняти вказані об’єкти на баланс місцевих рад і забезпечити їх подальше безперебійне функціонування і використання за призначенням. Адже саме на органах місцевої влади лежить першочергове завдання із забезпечення соціальних, культурних та оздоровчих потреб мешканців своїх громад. Зі свого боку ПАТ «Центренерго» належним чином виконує свої зобов’язання із наповнення бюджетів,. Зокрема, за 2018-2019 р.р. і за 10 місяців поточного року сплачено майже 600 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб (які є основною складовою місцевих бюджетів), 1 мільярд 288 мільйонів гривень екологічного податку та 31,5 мільйонів гривень плати за землю.

З огляду на це очікуємо від місцевої влади ухвалення конструктивних рішень, спрямованих на підтримку своїх громад – прийняття об’єктів соціальної інфраструктури, які є непрофільними активами ПАТ «Центренерго», на баланси місцевих рад. А до моменту реалізації таких кроків – активної участі у фінансуванні цих об’єктів.

Читайте в «Терміналі», ПАТ «Центренерго» знову закликало уряд і Міністерство енергетики посприяти в залученні компанією кредитного фінансування держбанків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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