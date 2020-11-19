Минфин не рассматривает выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед ВИЭ

Министерство финансов не рассматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии.

Об этом сказал в интервью изданию «Корреспондент» замминистра финансов Юрий Драганчук.

«ОВГЗ точно не будет. Мы смотрим на разные варианты кредитной поддержки «Укрэнерго«. Это будут либо госбанки, либо международные доноры», – отметил он.

Драганчук сказал, что министерство сейчас ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и другими международными донорами, которые рассматривают дополнительное финансирование НЭК «Укрэнерго«.

«У нас есть план, каким образом в следующем году закрыть этот дефицит по НЭК. «Зеленка» тоже ведь закредитована в основном в украинских госбанках и в ЕБРР. Используя корректные инструменты финансирования «Укрэнерго«, мы разрываем этот порочный круг», – резюмировал замминистра финансов.

Читайте в «Терминале», Европейский союз защитит себя от конкуренции зарубежных производителей, не соблюдающих его высокие экологические стандарты, путем установления «углеродной границы».

