Минфин не рассматривает выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед ВИЭ

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Минфин не рассматривает выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед ВИЭ

Министерство финансов не рассматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии.
Об этом сказал в интервью изданию «Корреспондент» замминистра финансов Юрий Драганчук.

«ОВГЗ точно не будет. Мы смотрим на разные варианты кредитной поддержки «Укрэнерго«. Это будут либо госбанки, либо международные доноры», – отметил он.

Драганчук сказал, что министерство сейчас ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и другими международными донорами, которые рассматривают дополнительное финансирование НЭК «Укрэнерго«.

«У нас есть план, каким образом в следующем году закрыть этот дефицит по НЭК. «Зеленка» тоже ведь закредитована в основном в украинских госбанках и в ЕБРР. Используя корректные инструменты финансирования «Укрэнерго«, мы разрываем этот порочный круг», – резюмировал замминистра финансов.

Читайте в «Терминале», Европейский союз защитит себя от конкуренции зарубежных производителей, не соблюдающих его высокие экологические стандарты, путем установления «углеродной границы».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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