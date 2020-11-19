Нафтогаз впроваджує інтегровану систему менеджменту за стандартами ISO

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз впроваджує інтегровану систему менеджменту за стандартами ISO

 НАК «Нафтогаз України» ‒ керівна компанія Групи Нафтогаз — підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 45001 (охорона праці), ISO 14001 (екологія), ISO 50001 (енергоменеджмент) та  ISO 9001 (управління якістю) за результатами наглядового аудиту. Сертифікацію проводила компанія TÜV SÜD Management Service GmbH, що акредитована DAkkS — національним органом з акредитації Німеччини.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Сертифікацію за цими стандартами регулярно проходять й інші компанії Групи, зокрема Укртрансгаз та Укртранснафта.  Група Нафтогаз має на меті впровадити єдину інтегровану систему менеджменту на всіх підприємствах до кінця 2023 року. Це стане вагомим аргументом для підвищення інвестиційної привабливості Групи під час запланованого виходу на IPO.

Сертифікація за стандартами ISO сприяє перебудові управлінських процесів Групи Нафтогаз. Компанія запровадила та регулярно актуалізує політики в сферах екологічної безпеки,  промислової безпеки, управління проектами та управління ризиками. Відповідно, вдосконалюються і підходи до роботи на виробничих підприємствах. Забезпечуються прозорість та легкість управління активами, зменшуються невиробничі та фінансові витрати, скорочується негативний вплив на довкілля. А головне — створюються безпечні умови праці та знижується рівень виробничого травматизму.

«Група Нафтогаз працює в динамічному середовищі, наше виробництво складне й  іноді небезпечне. Міжнародні стандарти управління ISO, які ми запровадили, дають змогу знижувати ризики, залишатися прозорими та зрозумілими для ключових стейкхолдерів», — зазначив перший заступник голови правління Групи Нафтогаз Сергій Перелома.

«Термінал» писав, група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель і очікує економію в межах 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг.

Автор:

(Всего статей: 9356)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: