Нафтогаз впроваджує інтегровану систему менеджменту за стандартами ISO

НАК «Нафтогаз України» ‒ керівна компанія Групи Нафтогаз — підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 45001 (охорона праці), ISO 14001 (екологія), ISO 50001 (енергоменеджмент) та ISO 9001 (управління якістю) за результатами наглядового аудиту. Сертифікацію проводила компанія TÜV SÜD Management Service GmbH, що акредитована DAkkS — національним органом з акредитації Німеччини.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Сертифікацію за цими стандартами регулярно проходять й інші компанії Групи, зокрема Укртрансгаз та Укртранснафта. Група Нафтогаз має на меті впровадити єдину інтегровану систему менеджменту на всіх підприємствах до кінця 2023 року. Це стане вагомим аргументом для підвищення інвестиційної привабливості Групи під час запланованого виходу на IPO.

Сертифікація за стандартами ISO сприяє перебудові управлінських процесів Групи Нафтогаз. Компанія запровадила та регулярно актуалізує політики в сферах екологічної безпеки, промислової безпеки, управління проектами та управління ризиками. Відповідно, вдосконалюються і підходи до роботи на виробничих підприємствах. Забезпечуються прозорість та легкість управління активами, зменшуються невиробничі та фінансові витрати, скорочується негативний вплив на довкілля. А головне — створюються безпечні умови праці та знижується рівень виробничого травматизму.

«Група Нафтогаз працює в динамічному середовищі, наше виробництво складне й іноді небезпечне. Міжнародні стандарти управління ISO, які ми запровадили, дають змогу знижувати ризики, залишатися прозорими та зрозумілими для ключових стейкхолдерів», — зазначив перший заступник голови правління Групи Нафтогаз Сергій Перелома.

«Термінал» писав, група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель і очікує економію в межах 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг.

