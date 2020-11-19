Нефть Brent торгуется выше $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 44,12 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,50%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,51 доллара за баррель, потеряв 0,74%.

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США, пишет «Investing.com».

«Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров», — отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $44,21 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,59 (1,4%) — до $44,34 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,58 за баррель, что на $0,24 (0,57%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,9%) — до $41,82 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.