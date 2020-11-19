Нефть Brent торгуется выше $44 за баррель

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Нефть Brent торгуется выше $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов изменились  в цене до 44,12 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,50%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,51 доллара за баррель, потеряв 0,74%.

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США, пишет «Investing.com».

«Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров», — отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $44,21 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,59 (1,4%) — до $44,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,58 за баррель, что на $0,24 (0,57%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,9%) — до $41,82 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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