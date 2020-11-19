ОАЭ рассматривают идею о выходе из ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты повысили градус напряженности в отношениях со своими нефтяными союзниками — Саудовской Аравией и Россией.

Государство рассматривает идею выхода из альянса ОПЕК+, сообщают источники, пишет АНГИ.

Как отмечает Блумберг, ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры за закрытыми дверями, не привлекая внимания, поэтому неясно, является ли предупреждение о возможности выхода из альянса маневром для того, чтобы подстегнуть переговоры об уровне добычи, или действительно рассматривается в рамках обсуждения политики. При этом, официальные представители ОАЭ публично не сигнализировали о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

Согласно источникам, напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда ОАЭ увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в адрес государства. Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот, — правительство страны считает его несправедливым.

«Терминал» писал, в рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 970 тысяч баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили сделку в августе на 119% против 147% месяцем ранее. ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти в США на 2019 и 2020 годы на 90 тысяч и 170 тысяч баррелей в сутки соответственно.