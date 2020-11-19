ОАЭ рассматривают идею о выходе из ОПЕК+

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: ,

ОАЭ рассматривают идею о выходе из ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты повысили градус напряженности в отношениях со своими нефтяными союзниками — Саудовской Аравией и Россией.

Государство рассматривает идею выхода из альянса ОПЕК+, сообщают источники, пишет АНГИ.

Как отмечает Блумберг, ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры за закрытыми дверями, не привлекая внимания, поэтому неясно, является ли предупреждение о возможности выхода из альянса маневром для того, чтобы подстегнуть переговоры об уровне добычи, или действительно рассматривается в рамках обсуждения политики. При этом, официальные представители ОАЭ публично не сигнализировали о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

Согласно источникам, напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда ОАЭ увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в адрес государства. Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот, — правительство страны считает его несправедливым.

«Терминал» писал, в рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 970 тысяч баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили сделку в августе на 119% против 147% месяцем ранее.  ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти в США на 2019 и 2020 годы на 90 тысяч и 170 тысяч баррелей в сутки соответственно.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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