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Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів

Обновлено: Ноябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів

Кабінет Міністрів затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів на період до 2023 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 18 листопада.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

До переліку увійшли 13 енергетичних проектів:

  • Створення дата-центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»
  • Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС
  • Друга черга реконструкції ГЕС
  • Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів
  • Будівництво Каховської ГЕС-2
  • Будівництво Канівської ГАЕС
  • Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»
  • «Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний»
  • Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС
  • Нове будівництво ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область
  • Нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ «Вінницька»,  Вінницька та Чернівецька області
  • Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська — Арциз із заміною  АТ-2 на ПС 330 кВ «Арциз»
  • Нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.

Ці проекти можуть бути реалізовані із залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної допомоги, на умовах державно-приватного партнерства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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