Гарантований покупець здійснив виплати виробникам електроенергії

20 листопада 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило 268 млн грн за придбану електричну енергію в рамках виконання покладених на нього спеціальних обов’язків.
Повідомляє ГарПок.
Зокрема, підприємство доплатило 128 млн грн ДП «НАЕК «Енергоатом» та на 100 % розрахувалося за електроенергію, придбану у липні.
Крім того, оплату від Гарантованого покупця отримали і виробники електроенергії за «зеленим» тарифом. За енергію, згенеровану у жовтні, сплачено 140 млн грн. Таким чином, рівень розрахунку досяг 33,6 %, а загальну суму виплат збільшено до 1,3 млрд грн.
Читайте у Терміналі: ГарПок заплатив понад мільярд гривень за «зелену» енергію жовтня.