Нафтогаз создал отдельный дивизион для управления ТЭЦ

Группа Нафтогаз создала новый бизнес-дивизион «Теплоэнергетика» — он будет отвечать за ТЭЦ, переданные от Фонда государственного имущества в управление НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о тепловых электроцентралях в Новояворовске и Новом Роздоле (Львовская обл.).

Сообщает Нафтогаз.

Директором нового дивизиона назначен Виталий Щербенко, который до недавнего времени занимал должность директора по энергоэффективности и управления имуществом Группы Нафтогаз.

«Уже год ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле находятся в нашем управлении. За это время мы доказали, что такими объектами можно и нужно управлять эффективно. В прошлом сезоне мы не только подали тепло жителям в рекордно короткие сроки, спасая отопительный сезон, но и осуществили текущий ремонт сетей. Мы спасли систему централизованного отопления этих двух городов. Создание отдельного бизнес-дивизиона «Теплоэнергетика» доказывает, что мы стремимся сделать управление ТЭЦ, за которые отвечаем, максимально эффективным и планируем в дальнейшем развивать их, учитывая трансформацию Группы в целом», —отметил Виталий Щербенко.

Ранее Терминал писал, что АМКУ одобрил передачу в управление «Нафтогаза» шести государственных ТЭЦ.