Нафтогаз создал отдельный дивизион для управления ТЭЦ

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз создал отдельный дивизион для управления ТЭЦ

Группа Нафтогаз создала новый бизнес-дивизион «Теплоэнергетика» — он будет отвечать за ТЭЦ, переданные от Фонда государственного имущества в управление НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о тепловых электроцентралях в Новояворовске и Новом Роздоле (Львовская обл.).

Сообщает Нафтогаз.

Директором нового дивизиона назначен Виталий Щербенко, который до недавнего времени занимал должность директора по энергоэффективности и управления имуществом Группы Нафтогаз.

«Уже год ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле находятся в нашем управлении. За это время мы доказали, что такими объектами можно и нужно управлять эффективно. В прошлом сезоне мы не только подали тепло жителям в рекордно короткие сроки, спасая отопительный сезон, но и осуществили текущий ремонт сетей. Мы спасли систему централизованного отопления этих двух городов. Создание отдельного бизнес-дивизиона «Теплоэнергетика» доказывает, что мы стремимся сделать управление ТЭЦ, за которые отвечаем, максимально эффективным и планируем в дальнейшем развивать их, учитывая трансформацию Группы в целом», —отметил Виталий Щербенко.

Ранее Терминал писал, что АМКУ одобрил передачу в управление «Нафтогаза» шести государственных ТЭЦ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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