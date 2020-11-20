Нефтяные цены стабильны сегодня

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Нефтяные цены стабильны сегодня

Сегодня нефтяные цены слабо меняются после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составила $44,22 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,14 (0,3%) — до $44,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) остается на уровне закрытия предыдущих торгов — $41,74 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием сегодняшних торгов. Более активные январские контракты в пятницу теряют в цене $0,02 (0,05%), торгуясь на уровне $41,88 за баррель. Накануне они подешевели на $0,11 (0,3%) — до $41,9 за баррель.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер вчера заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения — 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

«В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок», — отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer (NYSE:PFE), сообщившей на этой неделе о 95-процентной эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech (NASDAQ:BNTX) вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже сегодня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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