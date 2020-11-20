Рубрика | Украина

Немецкий парламент на словах поддержал Северный поток-2

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: , ,

Немецкий парламент на словах поддержал Северный поток-2

В Бундестаге поддержали завершение «Северного потока — 2», но решили не принимать заявление в поддержку проекта, которое инициировала партия «Альтернатива для Германии».

Об этом сообщает Bloomberg.

Партия «Альтернатива для Германии» внесла в Бундестаг предложение о том, чтобы принять заявление «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка «Северного потока — 2».

В документе говорится, что проект отвечает интересам Европы и Германии и Бундестаг призывает федеральное правительство обеспечить скорейшее завершение строительства балтийского газопровода. Большинство партий, кроме «Зеленых», заявили о поддержке проекта на слушаниях.

Представитель СДПГ Тимон Греммельс сказал, что лучше Германия будет торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай.

Депутат ХДС/ХСС Марк Гауптманн заметил, в свою очередь, что Германии необходим «Северный поток — 2» для диверсификации источников и в том числе из-за геополитических интересов страны. Глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст из «Левых» же предложил встречные санкции в отношении США в случае расширения санкций к проекту газопровода.

Однако принимать заявление немецкие парламентарии отказались, так как для завершения проекта в этом нет необходимости, считают они. В результате предложение АДГ отклонили: 556 депутатов проголосовали против и 83 — за.

«Терминал» писал, в Германии отложили запуск европейского продолжения «Северного потока 2″. Вторая нитка газопровода Eugal и ее выход на полную мощность перенесен с начала 2021 года на 1 апреля.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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