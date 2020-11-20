Рубрика | Украина

В Минэнерго предлагают списать шахтам безнадежные долги

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: ,

В Минэнерго предлагают списать шахтам безнадежные долги

Долги угольных предприятий, накопленные ими до момента открытия рынка электроэнергии, подлежат списанию, считает замминистра энергетики Александр Зорин.

«Долги угольных предприятий за электроэнергию – безнадежные. Мы понимаем, что такие задолженности эти предприятия не способны погасить, рано или поздно их придется реструктуризировать, списать», – сказал Зорин в комментарии Энергореформе.

По его словам, министерство энергетики прекрасно осведомлено о случаях отключения шахт от поставок электричества из-за долгов и считает это большой проблемой.

В то же время он отметил, что у предприятий объективно не хватает средств и на текущие расчеты за электроэнергию и на погашение накопленных ранее долгов со штрафами и начисленной на них пени.

«Для текущих платежей еще хватало, но средства уводят объемы прошлых долгов, которые должны погашаться в соответствии с графиками. Потому что платим не текущий платеж, а штрафы и пеню, что начисляется на просрочку платежа. Такие долги растут, как снежный ком. Мы никак не можем выйти из этого тупика», – отметил замминистра.

При этом Зорин уточнил, что поставщики и операторы систем распределения, перед которыми накоплены задолженности, должны получить определенную компенсацию при их списании.
«Списывать – не значит просто всем все простить. Определенную компенсацию необходимо прописать в законе», – сказал он.
Он обратил внимание на то, что все эти вопросы будут комплексно решаться в рамках трансформации угольной отрасли, презентацию концепции которой готовит Минэнергетики.

Напомним, Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн.

Автор:

(Всего статей: 9359)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: