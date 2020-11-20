В Міненерго призначено заступника Міністра з питань цифровізації

В.о.міністра енергетики Ольга Буславець представила заступника Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Євгена Владімірова.
Серед першочергових завдань нового заступникакласифікація об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі; розробка концепції кібербезпеки енергетичної галузі та плану заходів; розробка стратегії цифрової трансформації енергетичного сектору. В перспективних планах Міненергорозвивати співробітництво з міжнародними компаніями лідерами у сфері кібербезпеки та цифрових трансформації.
«Я вдячний Ользі Буславець і професійній команді Міненерго за високу оцінку моєї роботи в енергетиці на громадських засадах та довіру.
Обіцяю виконати поставлену задачу професійно в інтересах суспільства і держави», – зазначив Євген Владіміров.