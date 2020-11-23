2020-11-23: Нефть Brent изменилась в цене выше $45 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,22 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,58 доллара за баррель, прибавив 0,38%.

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре, пишет «Investing.com».

Американская компания Pfizer (NYSE: ) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ: ) в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге. «Мы может наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, — отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. — Вакцины на смогут остановить текущие волны пандемии».

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в понедельник составляет $45,18 за баррель, что на $0,22 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,7%) — до $44,96 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,10 (0,24%) — до $42,52 за баррель. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,52 (1,2%) — до $42,42 за баррель.