Минск рассматривает транзит поставок нефти через Литву и Польшу

Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок нефти через Литву и Польшу.

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Еще раз повторюсь: мы считаем, что это (Польша и Литва) наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире, дружбе и согласии. Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги», — заявил он.

Как указал министр, уже сегодня предпринимаются шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, однако Минск будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока.

«Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Беларуси… Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере», — добавил Макей.