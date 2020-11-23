Минск рассматривает транзит поставок нефти через Литву и Польшу

Обновлено: Ноябрь 23, 2020. Тэги: , , ,

Минск рассматривает транзит поставок нефти через Литву и Польшу

Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок нефти через Литву и Польшу.

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Еще раз повторюсь: мы считаем, что это (Польша и Литва) наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире, дружбе и согласии. Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги», — заявил он.

Как указал министр, уже сегодня предпринимаются шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, однако Минск будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока.

«Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Беларуси… Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере», — добавил Макей.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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