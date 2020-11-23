Украина сократила запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 ноября уменьшился до 27,145 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины».

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 21 ноября отобрано 84,86 млн куб. м газа.

При этом в данных за 21 ноября указано, что в Украину из Словакии поступило 5,6 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Раніше «Термінал» писав, Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

