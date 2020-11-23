За октябрь «Укрнафта» выплатила 870 млн грн налогов

За октябрь 2020 года ПАО «Укрнафта» уплатило в бюджеты всех уровней налогов на сумму 870,6 млн грн. В эту сумму вошли рентная плата за пользование недрами, НДС, налог на прибыль, акцизный сбор и другие налоги. Сумма уплаченных налогов за 10 месяцев 2020 года достигла 10,35 млрд грн.

Сообщает Укрнафта.

ПАО «Укрнафта» выплатило 425 млн грн рентной платы в государственный и местные бюджеты разных уровней за пользование недрами за октябрь 2020 года. Из них 21,25 млн грн поступили в местные бюджеты согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа. Наибольшие поступления от рентной платы «Укрнафты» получили бюджеты Сумской (8,79 млн грн), Ивано-Франковской (4,89 млн грн) и Полтавской (3,35 млн грн) областей.

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