2020-11-24: Цена нефти Brent выросла выше $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 46,58 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,13%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 43,59 доллара за баррель, прибавив 1,23%.

Нефть сегодня продолжает дорожать на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19, пишет «Investing.com».

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca (LON: ) Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer (NYSE: ) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ: ) еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составила $46,45 за баррель, что на $0,39 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,1 (2,5%) — до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $43,48 за баррель, что на $0,42 (0,98%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,64 (1,5%) — до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

«Цены на нефть имеют все основания прыгать от радости, поскольку вакцина AstraZeneca является важным событием», — отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

«Основная часть развитого мира сможет вакцинировать граждан, находящихся в зоне риска в связи с пандемией COVID-19, уже к весне, и, возможно, полностью вакцинировать население к середине следующего года», — цитирует Иннеса .

Руководитель американской госпрограммы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Оптимизм, связанный с разработкой вакцин, улучшает настрой трейдеров, несмотря на локдауны, введенные в Европе, а также тот факт, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США уже превысило 12 млн, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco (SE: ) йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.