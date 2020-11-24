У Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді

Обновлено: Ноябрь 24, 2020. Тэги: , ,

У Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді

У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

«У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)», — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі додали, відносно тепла зима та низький попит на природний газу в Європі утримують ціну газу на хабах на рівні жовтня. Таким чином, ціна газу в рамках ПСО у листопаді практично не відрізняється від ціни ПСО в жовтні (5374,1 грн за 1 тис. куб. м).

«Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

 

Автор:

(Всего статей: 9371)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: